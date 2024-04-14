قرار مفاجئ من صندوق الاستثمار السعودي بشأن شراء إنتر

الحديث عن الصفقة مثار منذ سنوات في الإعلام الإيطالي

كشفت صحيفة لا ريببليكا السعودية عن قرار مفاجئ من صندوق الاستثمارات السعودي بشأن الاستحواذ على فريق إنتر الإيطالي.

الإعلام الأوروبي وخاصة الإيطالي يربط منذ 3 سنوات تقريبًا الصندوق السعودي بصفقة شراء وصيف دوري أبطال أوروبا من مالكه الصيني ستيفين زهانج لكن الأمر لم يتخط فعليًا كلام الصحف.

الصحيفة الإيطالية أفادت أن صندوق الاستثمارات السعودي قرر الانسحاب من الصفقة وعدم شراء النادي الإيطالي بسبب أنه "غير قابل للتمويل"، لكنه في نفس الوقت ترك الباب مفتوحًا للمستثمرين السعوديين للدخول في الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن هناك عائلة سعودية غنية تهدف للاستثمار في النادي المقبل على الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم، كما أن هناك محاولات لإقناع بعض المستثمرين في الدخول بالصفقة.

يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي وقد ارتبط بعدد آخر من الأندية أبرزها روما ويوفنتوس.