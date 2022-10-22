قرار صارم من رينارد بشأن وديات الأخضر الـ3 الأولى في أبو ظبي

يفتتح المنتخب السعودي مبارياته الودية في المرحلة الثالثة والأخيرة من استعداداته لنهائيات كأس العالم 2022 اليوم السبت بمواجهة مقدونيا في أبو ظبي، حيث يُقيم معسكره الإعدادي.
هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر اتخذ قرارًا صارمًا بشأن مواجهة مقدونيا وكذلك الوديتين القادمتين أمام ألبانيا والهندوراس يومي 26 و30 أكتوبر الجاري، وهو فرض السرية المطلقة على المباريات الثلاثة.
صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن المدرب الفرنسي قرر عدم السماح بدخول المشجعين أو كاميرات وسائل الإعلام لملعب اللقاء، وذلك بهدف تطبيق أفكاره بحرية ودون ضغوطات.
المدرب صاحب الـ54 عامًا كان قد واجه انتقادات كبيرة من الإعلام والجمهور السعودي بشأن اختياراته للاعبين المنضمين لمعسكر الإمارات، حيث رأى البعض أنه لم يستدع عدد من نجوم دوري روشن السعودي هذا الموسم مقابل اعتماده على لاعبين لا يلعبون كثيرًا.
يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
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