قرار صارم من الاتحاد السعودي بشأن مدربي الأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بمنع انتقال المدربين بين الأندية السعودية.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه يُمنع تمامًا تعاقد أي مدرب أنهى علاقته أو فسخ عقده مع نادٍ سعودي خلال الموسم مع أي نادٍ آخر في المملكة العربية السعودية حتى انتهاء الموسم.

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ويأتي هذا القرار ليُوقف الجدل الذي صاحب انتقال بعض المدربين بين الأندية خلال المواسم السابقة في الدوري السعودي، وآخرها كان استعارة الهلال مدرب الفيصلي شاموسكا في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

يُذكر أن دوري محمد بن سلمان انطلق يوم الخميس الماضي وشهدت الجولة الأولى انتصار النصر والهلال والشباب والاتحاد وسقوط الأهلي في فخ التعادل 1-1 مع العدالة وهو ما أثار غضب جماهيره.

وتنطلق الجولة الثانية من الدوري السعودي يوم الخميس القادم، ويلتقي الفتح مع النصر والرائد مع الهلال والاتحاد مع التعاون في أقوى مبارياتها.