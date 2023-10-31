قرار رسمي .. أستراليا تحسم عمليًا فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

السعودية تقترب من أن تُصبح الدولة العربية الثالثة التي تستضيف المونديال

حسمت أستراليا عمليًا فوز السعودية بتنظيم نهائيات كأس العالم 2034، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عدم الترشح لاستضافة الحدث.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن الشهر الماضي إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلنت إندونيسيا مؤخرًا رغبتها بتنظيم مشترك مع أستراليا لكأس العالم 2034، لكن الاتحاد الأسترالي أصدر بيانًا رسميًا اليوم أكد خلاله عدم ترشحه لتنظيم الحدث.

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وأوضح البيان أن القرار اتخذ بعد إجراء تقييم شامل للفكرة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يود التركيز على استضافة أحداث أخرى مثل كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.

إعلان أستراليا عدم ترشحها لاستضافة مونديال 2034 يجعل السعودية وحيدة في السباق، وهو ما يحسم فوزها بالتنظيم عمليًا، إلا إن تقدمت دولة أخرى من آسيا بطلب الترشح وهو أمر يبدو مستبعدًا تمامًا.