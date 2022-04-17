قرار خاطئ لصالح النصر وآخر يُنصف الاتحاد .. دائرة الحكام تواصل تقييماتها

أصدرت دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، تقييمها لبعض القرارات التي شهدتها الجولتين الـ21 و22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي جاء إحداها يصب في صالح النصر رغم عدم صحته.

قرار خاطئ لصالح النصر:

العالمي استضاف أبها على ملعب مرسول بارك، في 26 من فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ22.

المباراة انتهت بثنائية مقابل هدف وحيد لصالح النصر، إذ خطف فينسنت أبو بكر هدف قاتل للعالمي في الدقيقة 7+90.

دائرة الحكام أوضحت أن حصول فونيس موري؛ لاعب العالمي، في الدقيقة 72 قرار خاطئ، بل كان يستحق الطرد.

وبررت الدائرة حكمها على أن اللاعب منع فرصة تسجيل هدف محقق، لذلك كان على الحكم إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجهه.

قرار يُنصف الاتحاد:

العميد ظهرت له حالتين في تقييمات دائرة الحكام الليلة..

في 17 فبراير الماضي، حل العميد ضيفًا على التعاون، بالجولة الـ21 في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

هذه المباراة شهدت إشهار الكارت الأحمر المباشرة لحسن العمري؛ لاعب سكري القصيم، في الدقيقة 4+90.

دائرة الحكام أن طرد العمري قرار صحيح، كونه قام بفعل مشين تجاه أندريه فيليبي؛ لاعب النمور.

وفي الجولة الـ22، حقق الاتحاد الفوز أمام الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، إذ خطف عبد الرزاق حمد الله هدف الفوز في الدقيقة 1+90 من ضربة جزاء.

لكن بخلاف ضربة الجزاء الأخيرة، كان لاعبو الاتحاد يطالبون الحكم باحتساب ضربة جزاء أخرى لهم، إذ تدخل عنيف من علي مجرشي، إلا أن الحكم رفض، هو ما أيدته الدائرة.

وأوضحت دائرة الحكام أن احتكاك مجرشي مع حمد الله، لم يكن كافيًا لاحتساب جزائية.

ما هو موقف النصر والاتحاد في جدول الترتيب؟

يحتل الاتحاد صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة مع بقاء خمس جولات على النهاية، ويتفوق على الهلال؛ صاحب الوصافة، بـ11 نقطة، لكن للزعيم مباراتين مؤجلتين.

أما النصر فيحل بالمركز الثالث بـ48 نقطة، ويبحث عن حجز مكان في المربع الذهبي، للعودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، الذي يغيب عن نسخته الحالية.