قرار جديد يصدم تونس في كأس العرب

تلقى الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير، خبرًا صادمًا من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، المقامة حاليًا في قطر، قبل مواجهة عمان.

المنتخب التونسي يستعد لمواجهة عمان غدًا الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العرب، حيث يدخل المنتخبين المباراة من أجل تحقيق الانتصار والصعود إلى المربع الذهبي.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس، عن قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بإيقاف محمد علي بن رمضان، لاعب وسط نسور قرطاج لمدة مباراتين.

ولن يتمكن محمد علي بن رمضان من المشاركة مع منتخب تونس في مباراة غدًا الجمعة، خلال مباراة دور الربع نهائي أمام منتخب عمان.

محمد علي بن رمضان تعرض للطرد المباشر في مباراة تونس أمام سوريا في الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات، وهو الذي جعله يغيب في مباراة الجولة الثالثة أمام الإمارات.

حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجه محمد علي بن رمضان، وذلك بعد تدخل عنيف بالمرفق على اللاعب السوري محمد العنز، قبل أن يتراجع الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR" ويتخذ قرارًا بإشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر، مع إلغاء الإنذار.

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قرار حكم المباراة لاقى اعتراضًا كبيرًا من جانب لاعبي المنتخب التونسي، وذلك بسبب طرد محمد علي بن رمضان، بعد إشهار البطاقة الصفراء.

منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي، سيعتمد على غيلان الشعلالي الذي قدم أداء مميز خلال مباراة الإمارات الأخيرة، التي فاز فيها نسور قرطاج بهدف دون رد.