قرار تاريخي وغير مسبوق .. الشباب يُعلن إلغاء الرقم 1 من قمصان الفريق

المباراة ستقام في بداية إبريل القادم

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اتخذ نادي الشباب السعودي قرارًا تاريخيًا وغير مسبوق على الصعيد العربي والعالمي، وهو إلغاء الرقم 1 من قمصان الفريق.

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محمد المنجم رئيس النادي أعلن عن القرار المذهل وأوضح أنه جاء تقديرًا لجمهور الفريق ودعمه الكبير، واصفًا إياه بالرقم واحد في مسيرة النادي.

إذ كتب عبر منصة إكس "منذ 1947، كان ولازال جمهور الشباب علامة فارقة ورافدًا أساسيًا في مسيرة النادي وسببًا رئيسيًا في منجزاته. اليوم نطلق الهوية الجديدة لمدرجنا "كبار العاصمة Capital Seniors" بشكل يليق بهذا المدرج الكبير و يعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضتنا وعرفانا منا للعُشاق".

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أضاف "نُلغي الرقم "1" من قمصان الفريق، تقديرًا لجمهورنا الذي نعتبره الرقم "1" في مسيرة النادي دائمًا".

يُِشار إلى أن الشباب يعيش وضعًا صعبًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، إذ لم يحصد من مبارياته الـ24 سوى 28 نقطة تضعه في المركز الـ11.

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