قرار تاريخي .. المسابقات تحدد ملعب ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

ديربي جدة دائمًا يشهد أحداث كروية ممتعة بين الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات للدوري السعودي للمحترفين، عن ملعب مواجهة الأهلي أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان.

وكانت الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياض السعودية، قررت في خطاب رسمي إغلاق ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة لتطوير أرضيته.

واتخذت لجنة المسابقات قرار باحتضان ملعب الرديف للقاء الاتحاد أمام الأهلي ضمن الجولة 18، لحين انتهاء أعمال الصيانة الخاصة بأرضية ملعب "الجوهرة المشعة".

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وتعد هي المرة الأولى في التاريخ للملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لاستضافة ديربي الأهلي والاتحاد، حيث تسيطر عليه دائمًا الإثارة والندية.

الاتحاد استفاق مؤخرًا عن ما كان به في الموسمين الماضيين، وينافس في الموسم الحالي في المركز الأولى في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الأهلي لا يستطيع السقوط أمام الاتحاد، خاصًة وأنه يطارد الهلال في صدارة الدوري السعودي في الوقت الحالي، حيث يفرق الزعيم 3 نقاط فقط.