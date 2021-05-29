قرارات للتاريخ .. ذهب النصر يظهر في "مرسول بارك"

تعرف على القرارات التاريخية في نادي النصر

انتهى اجتماع الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، في مقر ملعب العالمي "مرسول بارك"، وذلك من أجل مناقشة دعم النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الدعوة من جانب مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر.

نادي النصر كان قد أعلن عن موعد الاجتماع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد خلاله على أن الاجتماع سيكون على شرف الرمز الداعم خالد بن فهد.

وأقيم بالفعل الاجتماع في قاعة الضيافة بملعب نادي النصر مرسول بارك، بتواجد أفراد اللجنة المنظمة للاجتماع، للتأكد من الحالة الصحية لجميع الحضور، وذلك في ظل تطبيق التباعد بين الحاضرين".

ما هي القرارات التاريخية؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الأمير الوليد بن بدر العضو الذهبي، أعلن خلال الاجتماع عن تقديمه دعمًا شخصيًا بمليون ريال، وذلك من أجل دعم العالمي.

وأعلن فهد المشيقح العضو الذهبي بالنصر، تقديم مبلغ 500 ألف ريال في الاجتماع، كما تقدم فهد العجلان دعم شخصي يقدر بمليون ريال سعودي.

وتقدم كلًا من محمد العمران ومسفر خير الله بدعم للنصر بمبلغ مليون ريال، بواقع 500 ألف ريال لكل واحد منهما، بالإضافة إلى مليون ريال من عبد اللطيف الشثري العضو الذهبي.

لماذا يحتاج نادي النصر هذا الدعم؟

يعاني نادي النصر من بعض الديون، التي قد تحرمه من شهادة الكفاءة المالية، ومن ثم لن يستطيع العالمي تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتريد إدارة النصر التخلص من تلك الديون، من أجل القدرة على إجراء تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات القادمة، إعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ما هي حقيقة تكفل الأمير خالد بن فهد بديون النصر؟

وانتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول تكفل الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد، بكافة ديون نادي النصر، والتي تصل إلى 300 مليون ريال سعودي.

ولكن مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، نفى هذا الأمر جملةً وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

ما هي الصفقات التي أجراها النصر؟

ونجح نادي النصر في إتمام صفقة اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد سداد الشرط الجزائي في عقده مع نادي جوانزهو الصيني، لينضم لصفوف العالمي مع بداية الموسم القادم.

واقترب نادي النصر من التعاقد مع محمد القاسم، الظهير الأيسر لفريق نادي الفيصلي، المتوج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القادمة.

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