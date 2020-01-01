قرارات صارمة على لاعبي منتخب مصر في المباريات المقبلة

منتخب مصر يستعد لمواجهة توجو نهاية الشهر الجاري

تحدث محمد بركات مدير منتخب مصر عن الفترة المقبلة من منافسات الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

بركات تولى منصب مدير المنتخب رفقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، والذي تولى المهمة عقب رحيل خافيير أجيري عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من دور الـ16.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية: "وضحنا لائحة مالية محكمة على اللاعبين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة من المباريات".

المزيد من الفرق

وتابع مدير المنتخب المصري: "في حالة التعادل أمام أي منتخب على أرضنا لن نصرف أي مكافآت للاعبين، ومكافأة الفوز ستكون قليلة إذا كانت المباراة داخل مصر".

وأضاف بركات: "الفوز خارج الأرض سيكون له مكافأة كبيرة بالطبع من أجل تحفيز اللاعبين، وهدفنا في الفترة المقبلة هو إسعاد الجماهير المصرية بتحقيق نتائج قوية".

اقرأ أيضًا - الترجي يشكو النصر للمحكمة الرياضية بسبب فرجاني ساسي

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: "من غير المقبول أن يتعادل منتخب مصر في أي لقاء على أرضها كما ضاعفنا العقوبات".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.