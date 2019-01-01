قرارات الاجتماع الأول لمجلس الهلال - تعيين الجربوع رئيسًا تنفيذيًا

فهد بن نافل يترأس أول اجتماع بعد انتخابه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، اجتماعه الأول مساء اليوم الثلاثاء، بعد اعتماد الهيئة العامة للرياضة تشكيله صباحًا.

بن نافل كان قد فاز برئاسة الزعيم لمدة أربع سنوات مقبلة، بعد منافسة مع رجل الأعمال موسى الموسى، حسمه الأول لصالحه باكتساح.

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ناقش المجلس خلال الاجتماع عدة ملفات على رأسها ملف الفريق الأول والتحضير للموسم الجديد، وخطة العمل والاستراتيجية التي سيتبعها المجلس.

وقررت إدارة بن نافل تشكيل لجنة تنفيذية يترأسها رئيس النادي وعضوية عبد الله الجربوع وسليمان الهتلان، بالإضافة إلى تعيين عبد الله الجربوع رئيسًا تنفيذيًا.

وضمت القرارات كذلك تكليف فيصل الغشيان بمهام أمين عام، وتكليف سليمان الهتلان بمهام المدير المالي.