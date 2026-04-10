قد يضطر فينورد إلى الاستغناء عن عدة عناصر مهمة خلال مواجهة NEC الحاسمة خارج الديار. ويبدو أن لوتشيانو فالينتي شبه مؤكد غيابه في نيميخن، فيما تبقى مشاركة أنيل أحمدهودزيتش وأنيس الحاج موسى غير مؤكدة.

وبحسب ESPN، فإن الأمر بالنسبة لفالينتي على وجه الخصوص أشبه بسباق مع الزمن. فقد اضطر لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا إلى الخروج يوم الثلاثاء خلال الحصة التدريبية المفتوحة لفينورد.

وأمسك فالينتي بفخذه ولم يتمكن من مواصلة الحصة. وبذلك أصبحت مشاركته في مواجهة الأحد خارج الديار في خطر كبير.

ولم يمنح فينورد بعد أي وضوح بشأن إصابة فالينتي، لكن في الوقت الحالي من غير المرجح أن يلعب في ملعب دي غوغيرت.

كما تحوم الشكوك أيضًا حول أحمدهودزيتش والحاج موسى قبل لقاء NEC. إذ غابا بالفعل أمام فولندام (0-0).

وعليه، يتعين على روبن فان بيرسي العودة مجددًا إلى طاولة التخطيط. ولا تزال مشكلة الإصابات في فينورد قصة متكررة. وأُعلن يوم الخميس أن كاسبر فان إيك سيعود إلى دي كويب. والأمل أن يتمكن من مساعدة الطاقم الطبي على وضع حد لموجة الإصابات.

بعد ظهر الجمعة، سيحضر فان بيرسي المؤتمر الصحفي لفينورد. وربما يقدم ابن روتردام حينها تحديثًا جديدًا بشأن فالينتي وأحمدهودزيتش والحاج موسى.