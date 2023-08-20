قد تحدث المفاجأة! .. يويفا يرد على مزاعم محاولات الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال أوروبا

هل تفتح بطولات أوروبا أبوابها أمام السعودية؟

SHAHID

إن نجحت الأندية السعودية في اقتحام العالم الأوروبي واكتساحه في الميركاتو الصيفي الجاري، فلن يترك لهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المجال للمشاركة في بطولاته.

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صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الفرنسي تحدثت خلال الأيام الماضية عن أن مسؤولي السعودية يسعون لمشاركة بطل دوري روشن، في نسخة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025م بشكل استثنائي.

لكن هذه الأنباء تبددت الليلة، إذ أنه بعض المديرين التنفيذيين التابعين ليويفا، نفوا في تصريحاتهم لموقع "فوت ميركاتو" الإيطالي صحتها، قائلين: "لم يحدث نقاش حول هذا الأمر من الأساس!".

هذا الرد لم يغلق الأبواب أمام المحاولات السعودية، فإن كان ينفي منافشة الملف خلال الفترة الماضية، لم يكن حاسمًا بشأن المستقبل واحتمالية مناقشته بالفعل، وإحداث المفاجأة، كما فعلت بعض بطولات أمريكا الدولية، بالسماح لمنتخبات آسيوية المشاركة بها كالمنتخب القطري وكونكاكاف الكأس الذهبية.

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ومن جانبه، أبدى الموقع الفرنسي تخوفه من عدم تعامل الاتحاد الآسيوي بجدية مع التقارير التي خرجت مؤخرًا، موضحًا أن "خطر" مشاركة نادٍ سعودي في البطولات الأوروبية، يظل قائمًا، ما لم يتعامل الجانب الآسيوي بشكل حاسم مع احتمالية خروج أندية إحدى الدول من تحت سيطرته.

يذكر أن أليكساندر تشيفيرين؛ رئيس الاتحاد الأوروبي، كان قد هاجم التطور السعودية، مؤكدًا أن دوري روشن سيفشل كالدوري الصيني، وذلك بعد نجاح المملكة في خطف عدد من النجوم من القارة العجوز ككريستيانو رونالدو، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، روبن نيفيش، خاليدو كوليبالي، رياض محرز وغيرهم.

SHAHID