"قدوم أفضل لاعب بالدوري الألماني يجعلنا سعداء لكن على ريال مدريد الحذر"

هاجر الحجار
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جود بيلينجهام لاعب متميز لكن!

تحدث لاعب ريال مدريد السابق، فرناندو مورينتس، عن قدوم نجم خط الوسط، جود بيلينجهام، إلى سانتياجو برنابيو.

وتعاقد ريال مدريد، مع لاعب بوروسيا دورتموند السابق، جود بيلينجهام، مقابل 103 ملايين يورو مبلغ ثابت، بالإضافة إلى 30% متغيرات مستقبلية.

وفي حديث فرناندو مورينتس، قال:" قدوم أفضل لاعب في الدوري الألماني، إلى إسبانيا، ويلعب في ريال مدريد، بالطبع الجميع سعداء بذلك".

وأضاف:" لكن الشيء المهم، هو التعامل بذكاء مع تلك الموهبة، وتحمل مسؤولية اللعب لريال مدريد".

كما أردف:" لا يوجد لاعب لعب لدورتموند، وقدم شيئًا في مدريد، لكن بسبب تطور بيلينجهام، أعتقد أنه سيبقى بسانتياجو برنابيو لفترة طويلة".

الجدير بالذكر أن، سجل بيلينجهام في صفوف بوروسيا دورتموند 14 هدفًا، وصنع 7، بجميع المسابقات الموسم الماضي.

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