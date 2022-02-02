قدوم أوباميانج قد يعني استمرار ديمبيلي في برشلونة !

على الرغم من إعلان آرسنال التخلي عن بيير أوباميانج، إلا أن برشلونة لم يعلن حتى الآن التعاقد مع اللاعب كما هو متوقع.

وأكدت العديد من التقارير أن برشلونة اتفق على ضم صاحب الـ32 سنة لفترة تصل إلى 18 شهرًا بعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي اللندني.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة عليه حل العديد من القضايا البيروقراطية قبل التمكن من الإعلان رسميًا عن ضم المهاجم الجابوني.

لماذا وقع الاختيار على أوباميانج؟

أشارت الصحيفة إلى أن ألفارو موراتا كان الخيار الأول للمدرب تشافي هيرنانديز، لكن أوباميانج كان من الأهداف المفضلة أيضًا.

ويرجع ذلك بسبب الخبرة التي يتمتع بها وقدرته على تحمل المسؤولية، حيث سبق أن حمل شارة قيادة آرسنال قبل سحبها منه لأسباب انضباطية هذا الموسم.

ويضاف إلى هذه المميزات، الإمكانيات الفنية والتهديفية للاعب، الذي سبق أن حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي والدوري الألماني.

ويتحدث كذلك اللاعب المخضرم اللغة الإسبانية بشكل مثالي نظرًا لأصول عائلته، وهو ما سيسهل كثيرًا تأقلمه في غرفة خلع الملابس.

ومن أهم الأسباب التي قد تفيد برشلونة، هي الصداقة التي يتمتع بها مع عثمان ديمبيلي، الجناح المتمرد الذي لم يجدد عقده حتى الآن.

وقد يتسبب تواجد أوباميانج بشعبيته وصداقته في النادي الكتالوني، في استقرار الأمور بالنسبة لديمبيلي، وتحسن الظروف فيما يخص تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022.

ليست المرة الأولى

وقالت الصحيفة إن هذه المرة الثانية التي يحاول فيها برشلونة التعاقد مع أوباميانج، حيث كانت هناك محاولة أخرى في عام 2020.

وكان هناك نقاش داخلي في النادي حول ضم اللاعب وقتها، سواء هو أو رودريجو مهاجم فالنسيا السابق، ولكن في النهاية لم يتم التوقيع مع أي منهما، ليتعاقد النادي مع مارتين برايثوايت.

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