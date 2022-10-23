قدام بالأخضر .. هوية جماهير السعودية البصرية في كأس العالم 2022

الهوية البصرية الموحدة للجماهير السعودية في كأس العالم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إطلاق الهوية البصرية الخاصة لجماهير الأخضر تحت عنوان "قدام"، التي ستشجع المنتخب السعودي بكأس العالم قطر 2022.

وأطلق اتحاد الكرة هذه الهوية الموحدة "قدام"، في إطار استعداد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لدعم المنتخب وحشد الجماهير المساندة للمنتخب الوطني، خلال مبارياته المقبلة، وتهيئة كل الظروف النفسية، والتشجيعية، لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

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ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، فإن كلمة "قدام" تعني باللهجة السعودية "عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة".

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كما تبين كلمة قدام الرغبة الكاملة بالدعم والمساندة، وتجمع فكرة الشعار رمزيتين "فنية ولفظية": تهدفان إلى خلق الأجواء المناسبة المساندة للمنتخب الأول في مهمته العالمية، ودعمه خلال مشواره المقبل في النسخة 22 من بطولة كأس العالم، وإيجاد تجربة فريدة للمنتخب السعودي.

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وأتاح اتحاد الكرة السعودي تحميل الهوية البصرية الموحدة للجماهير السعودية ومحبي الأخضر، عبر حسابات مجلس جمهور المنتخب السعودي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعد المنتخب السعودي حاليًا خلال معسكره المقام في الإمارات، للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، والذي يقع فيه بالمجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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