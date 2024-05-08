"قتلوه عقليًا وجسديًا" .. نجم مارسيليا يحمل إدارة باريس سان جيرمان مسؤولية اختفاء مبابي!

النجم الفرنسي سقط أمام طوفان دورتموند

يرى إريك دي ميكو، لاعب مارسيليا السابق، أن اختفاء كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، ليس مسؤوليته وحده.

وسقط باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام بوروسيا دورتموند ذهابًا وإيابًا (2-0) و(1-0) في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة من الباب الصغير في الموسم الأخير للنجم كيليان مبابي بقميص النادي الفرنسي.

وقال دي ميكو في تحليل المباراة عبر شبكة "RMC"، إن إدارة باريس سان جيرمان والمدرب لويس إنريكي، أخطأوا في التعامل مع مبابي منذ الصيف الماضي، موضحًا: "إدارة هذا الصبي من قبل باريس سان جيرمان كارثية".

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وأضاف: "على الرغم من أن عقده مع باريس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كانت هناك طريقة أفضل للحصول على 100٪ من هذا الصبي خلال الموسم تصب في صالح الجميع".

وأوضح دي ميكو: "باريس أخطأ باستبعاد كيليان من فترة الإعداد في صيف 2023، هل تعتقد أنه عندما نقوم بالتحضير لمدة شهر ونصف في بداية الموسم، ما الهدف من ذلك؟ أنت لا تفهم أنه عندما تكون في باريس سان جيرمان، وتلعب كل 3 أيام مباراة على مدار العام، فإن فترة الإعداد تكون ضرورية".

وواصل: "هذا أمر مهم للغاية، لا يمكن للفتى الذي يفتقد للإعداد أن يحظى بموسم رائع. والطفل الذي عليه أن يلعب طوال الوقت، ثم يخرج بين الشوطين عدة مرات متتالية، فإنك تقتله جسديًا وعقليًا".

وختم: "باريس حوّل مبابي إلى روبوت، وأثر عليه عقليًا وكذلك على روحه المعنوية. عندما تخبرني الآن أنه لا يريد الركض، أتذكر كل هذه العوامل وأقول لنفسي إنه لا يأتي من السماء".