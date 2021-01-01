قتال وقيادة .. "عمرو السولية" اللاعب الأكثر ظلمًا في مصر خلال السنوات الأخيرة

السولية يقدم مستويات مميزة رفقة الأهلي

في كل فريق، بعض العناصر التي لابد من مشاركتها بشكل أساسي في جميع المباريات، ولا تشعر بوجودهم، ولكن إذا غابوا للإصابة أو لأي سبب آخر، تشعر بأن غيابهم أمر مؤثر للغاية، وهذا الأمر ينطبق على عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، والذي يعد من الركائز الأساسية بصفوف الفريق الأحمر، وهو اللاعب الأكثر تعرضًا للظلم خلال السنوات الماضية.

عمرو السولية انضم لصفوف الأهلي في شتاء 2016، قادمًا من نادي الشعب الإماراتي، الذي لعب له قادمًا من الإسماعيلي المصري، وكان في بداية مشواره مع القلعة الحمراء، يعاني بعض الشيء من عدم المشاركة بشكل مستمر، في ظل تواجد العديد من اللاعبين المميزين، أبرزها حسام عاشور وحسام غالي وغيرهما.

وبعدها أصبح السولية واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف النادي الأهلي، وظل حتى الآن يقدم مستوى ثابت وأداء مميز، ليصبح وجوده أمر لابد منه في تشكيل النادي الأهلي الأساسي، وفي حالة غيابه يفتقد الفريق الأحمر لاعب مميز مثله.

ما يميز السولية هو التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، حيث يعتمد عليه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بجانب أي لاعب وسط في الفريق، سواء صاحب نزعة هجومية أو دفاعية، وظهر ذلك عندما يلعب لاعب صاحب نزعة دفاعية بجواره مثل أكرم توفيق، أو لاعب هجومي مثل محمد مجدي أفشة.

لاعب وسط متكامل

أثبت عمرو السولية أنه لاعب وسط متكامل، وذلك بعد الاختبارات التي وضعها فيه مدربه موسيماني، وذلك عندما يطلب منه اللعب بتوازن دفاعي، يفعل ذلك، وإذا لعب بجواره لاعب دفاعي، نشعر يتقدم ويسدد ويرسل كرات طولية مميزة.

عمرو السولية لعب هذا الموسم في 10 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز، سجل هدفين وصنع هدف واحد، ومرر الكرة 442 مرة، منها 338 تمريرة صحيحة، ومرر في منتصف ملعب الخصم 263 تمريرة، منها 183 تمريرة صحيحة.

وسدد السولية على مرمى الخصوم 8 تسديدات، منها 5 على المرمى، وتسديدة وحيدة خارج المرمى، وارتكب 14 خطأ، وحصل على 8 أخطاء، والتحم 80 مرة، فاز في 46 التحام.

ويتضح من أرقام السولية هذا الموسم، التوازن الدفاعي والهجومي الذي يقدمه رفقة الأهلي، ليثبت أنه لاعب متكامل، من الممكن اللعب بأي طريقة تخدم الفريق.

هل يتفوق على منافسيه؟

خلال الفترة الماضية، حرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، على منح السولية فرص أكبر للمشاركة بشكل أساسي في صفوف الفراعنة، بعد فترة كبيرة من المطالبات بضرورة مشاركته.

السولية له دور كبير مع فريقه النادي الأهلي، في التتويج بالبطولات، خاصة بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، الأمر لا يقتصر على الأمور الفنية، بل له دور قيادي كبير مع الفريق الأحمر، وظهر هذا الأمر في العديد من المباريات.

دائمًا ما تضعه الجماهير في مقارنات مع لاعبين في مركزه، أبرزهم طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي لاعبا وسط الزمالك، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز.

ونستعرض مقارنة بالأرقام بين الرباعي عمرو السولية وطارق حامد وفرجاني ساسي ونبيل عماد دونجا ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي..

السولية لاعب مظلوم

مستويات رائعة وقتال في الملاعب وأدوار قيادية، يقدمها اللاعب عمرو السولية، وبالرغم من ذلك لا يحصل على الاهتمام الكبير من جانب الجماهير ووسائل الإعلام التي دائمًا ما تتجاهل ما يقدمه.

هذا بجانب المطالبات دائمًا بعدم مشاركته بشكل أساسي مع المنتخب المصري، وذلك لحساب لاعب آخر، وهو اللاعب الذي يستحق المشاركة بكل تأكيد بعد المستويات التي يقدمها مع الأهلي.

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