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قبول استقالة ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي وعبدالله بترجي بديلاً

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تم إعفاء النفيعي من منصبه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية الموافقة على استقالة ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي التي تقدم بها للهيئة عقب خسارة فريقه أمام الوحدة.

وبحسب بيان الهيئة العامة فقد تم إعفاء النفيعي من منصبه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتعرض النادي الأهلي للخسارة أمام الوحدة أمس الجمعة، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

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وكان النفيعي قد تم تكليفه برئاسة النادي الأهلي لمدة عام، وأصدرت الهيئة قراراً بتكليف الأستاذ عبدالله بترجي برئاسة النادي خلال الفترة المقبلة على أن يستمر تكليف مجلس الإدارة الحالي.

يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي قد تعرض لهجوم جماهيري كبير، بعد خسارة مباراة الوحدة التي تُعد الأولى في تاريخ النادي أمام المنافس في دوري المحترفين السعودي.

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