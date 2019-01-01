قبل نهاية الدور الأول - من القادر على إيقاف ليفربول؟

ليفربول الذي لا يخسر في البريميرليج.. إلى متى؟

بعد مرور 14 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال ليفربول بلا خسارة حتى الآن، وبتعادل وحيد أمام مانشستر يونايتد، وبـ 13 انتصارًا تجعله يغرد خارج السرب في صدارة البريميرليج بعيدًا عن الجميع.

وعلى الرغم من أن المباريات التي ينتصر فيها ليفربول لم تشهد جميعها تفوقًا كاسحًا على المنافسين، إلا أن الفريق بات يعرف جيدًا كيف يفوز وكيف يحصل على النقاط ويرحل حتى ولو لعب بأداء متوسط. إذا كنت ترغب في الفوز بالدوري فلتجمع أكبر عدد ممكن من النقاط بغض النظر عن أي شيء آخر، هذه هي الفلسفة الجديدة للفريق تحت قيادة مدربه يورجن كلوب.

ولكن مع مرور الجولات وضغط المباريات بشكل أكبر تزداد احتمالية سقوط ليفربول، وذلك خاصة وأن البدائل الموجودة والمتاحة للاعبين الأساسيين لا تبدو بنفس الجودة، وأن احتمالات الإصابات والإرهاق تزداد مع زيادة ضغط المباريات، وهو ما حدث بالفعل مع صلاح وبعده فابينيو.

والآن، ليفربول مقبل على ضغط البوكسينج داي والذي سيتبع عودته من قطر بعد كأس العالم للأندية، البطولة التي سيلعبها بفريق ويلعب في نفس الوقت منافسات الكابيتال وان بفريق آخر، تخيل أن ضغط المباريات تجاوز كل المراحل حتى فرض على الفريق لعب بطولتين مختلفتين في قارتين مختلفتين في آن واحد!

ومع اقتراب نهاية الدور الأول، يبدو سؤال متى يسقط ليفربول أكثر إلحاحًا، خاصة بعدما تجاوز الفريق مبارياته مع الكبار وباتت بقية مباريات الدور الأول في المتناول على الورق، ولكن بعد المعطيات المذكورة سلفًا لا يبدو أن هناك شيئًا مضمونًا، لا يمكنك ضمان الحصول على نقاط المباراة إلا مع إطلاق الحكم لصافرته.

في الدور الثاني سيلعب آرسنال بمدرب مختلف وتوتنهام بشخصية جديدة مع مورينيو، ستتضح المعالم أكثر بخصوص قدرة ليستر سيتي على مواصلة المنافسة أم التوقف عند محاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فقط أم العودة خطوة أخرى للوراء، ماذا عن تشيلسي وتجربة لامبارد أمام الكبار تحديدًا، الكثير من الأشياء التي من المتوقع أن تتغير مع الوقت والتي سيكون بمقدورها الإجابة عن كل التساؤلات التي ظلت منذ بداية الموسم وحتى الآن بلا إجابة.

ليفربول سيتبقى له كل من إيفرتون وبورنموث وواتفورد وويست هام يونايتد وولفرهامبتون على الترتيب لينهي الدور الأول، مباريات تبدو صعبة رغم خلوها من أسماء الكبار، ليستر سيتي يعتبر منافسًا مباشرًا حتى اللحظة، إيفرتون غريم تاريخي، وولفرهامبتون عقدة الكبار، ويست هام عقدة أخرى ساهمت في ضياع اللقب الموسم الماضي على الريدز، وأخيرًا واتفورد الحلقة الأضعف بين هؤلاء.

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احتمالات السقوط في هذه المباريات واردة خاصة مع ضغط البوكسينج داي، وتخطيها كذلك سيكون خطوة هامة نحو التتويج باللقب التاريخي، الأكيد أن ليفربول لن يرتاح قبل أن ينتهي الموسم، والتتويج في النهاية سيعني الكثير لمستقبل النادي، سيعني انتهاء لعنة لو استمرت لأكثر من ذلك سيساورنا الشك بأنها أبدية وبدأت لكي لا تنتهي أبدًا.