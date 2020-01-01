قبل نهائي الأبطال .. هزائم غريبة لبايرن ميونخ وتهديد ليوفنتوس

ما هو سجل بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يلتقي نادي بايرن ميونخ مع نظيره باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة البرتغالية.

باريس سان جيرمان وصل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرته ولديه فرصة للفوز باللقب في ذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسه، بينما يسعى البافاري لحصد اللقب للمرة السادسة.

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ويعد هذا النهائي رقم 11 لبايرن ميونخ في تاريخه ليعادل سجل ميلان الإيطالي ولا يتفوق عليهما سوى ريال مدريد بواقع 16 نهائي.

ورغم أنّ بايرن ميونخ لعب 10 نهائيات سابقة لكنّه لم يحصل على اللقب سوى 5 مرات فقط وخسر اللقب في عدة مناسبات، ليصبح صاحب أسوأ سجل في النهائيات بعد يوفنتوس (خسر سبع مرات) وبالتساوي مع بنفيكا.

ما هو سجل بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أول خسارة لبايرن ميونخ كانت عام 1982 حينما واجه أستون فيلا الإنجليزي لتسقط كتيبة رومينيجه وهونيس في فخ الهزيمة بهدف نظيف.

بايرن ميونخ عاد عام 1987 ليواجه فريقًا يصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه مجددًا وهذه المرة كان بورتو، لكن الفريق البرتغالي نجح في قلب تأخره بهدف للفوز 2-1 بمساهمة الجزائري رابح ماجر.

أما أسوأ خسارة للبافاري في النهائيات فكانت موسم 1998-1999 في "كامب نو" حينما تقدم بهدف نظيف حتى الدقيقة 90 على مانشستر يونايتد، قبل أن يتمكن الشياطين الحمر من قلب الطاولة وتسجيل هدفين في دقيقتين وتحقيق اللقب.

وانتظر بايرن ميونخ حتى موسم 2009-2010 ليواجه إنتر في اللقاء النهائي ويخسر بثنائية نظيفة من توقيع دييجو ميليتو.

وفي موسم 2011-2012 وعلى ملعب "أليانز أرينا" وأمام جماهير البافاري، خسر بايرن ميونخ النهائي أمام تشيلسي في مباراة تقدم فيها توماس مولر في الدقيقة 86 قبل أن يتعادل دروجبا في الدقائق الأخيرة، وأهدر روبن ركلة جزاء في الوقت الإضافي لتتجه المباراة لركلات الترجيح وينتصر البلوز.

وفي يوم 23 أغسطس المقبل، يمتلك بايرن ميونخ فرصة لكسر التعادل وإما الفوز للمرة السادسة في النهائي أو الخسارة للمرة السادسة ومنح باريس سان جيرمان لقبه الأول، كما فعل مع بورتو وأستون فيلا وتشيلسي من قبل.