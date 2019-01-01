قبل نهائي الأبطال .. مدافع ليفربول يحقق رقمًا استثنائيًا على مستوى الشباب

سطر المدافع الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد اسمه في كتب التاريخ، بعد إدراج اسمه ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه توتنهام مساء اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغة الأرقام أصبح اليافع الإنجليزي أول لاعب شاب في التاريخ، يظهر في نهائي دوري أبطال أوروبا عامين على التوالي دون أن يتخطى حاجز الـ20 عامًا.

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(🎥: @qatnology) pic.twitter.com/nNUwncyZUQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وشارك ابن أكاديمية ليفربول في نهائي النسخة الماضية، التي خسرها أحمر الميرسيسايد أمام العملاق ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ملعب "كييف" الأولمبي.

والآن وهو بعمر 20 عامًا و237 يومًا، حصل على فرصة ثانية للمشاركة في نهائي الكأس ذات الأذنين، وهو أمر لم يفعله أي لاعب آخر بعمر أقل من 21 عامًا.

والمفارقة أن الظهور الأول لأرنولد كان أمام توتنهام في أكتوبر عام 2016، وآنذاك فاز فريقه بنتيجة 2-1 في الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية، ومنذ ذلك الحين دافع عن ألوان الريدز في 84 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل خلالهم 4 أهداف.