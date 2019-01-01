قبل مواجهة مصر - زيمبابوي تتعرض لضربة موجعة باستبدال لاعبها

المحاربون تفصلهم ساعات عن خوض اللقاء الافتتاحي بكأس أمم أفريقيا مصر 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سيطرت حالة من الحزن على بعثة منتخب زيمبابوي قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا مصر 2019، بعد تأكد غياب تافادزوا كوتينيو؛ لاعب وسط الفريق، عن المشاركة في البطولة.

المحاربون تفصلهم ساعات عن انطلاق مشاركتهم في الكان، حيث يفتتحون البطولة بملاقاة مصر بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة.

وتعرض كوتينيو للإصابة بالتواء، ليضطر الجهاز الفني لاستبداله بلاعب آخر قبل العاشرة من مساء غدٍ الخميس، وفقًا للقواعد التي تسمح لأي منتخب بالاستبدال قبل 24 ساعة من انطلاق مشواره في البطولة.

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وقال ويلينجتون مبانر؛ مدير المنتخب الزيمبابوي، في تصريحاته لصحيفة "هيرالد": "من المحزن أن نعلن أن كوتينيو لن يكون قادرًا على المشاركة في البطولة، لمعاناته من إصابة تعرض لها في إحدى المباريات الودية".

وأضاف: "نشعر بالإحباط، لأنه شخص جيد وتمكن من حجز مكانه معنا من خلال أدائه الجيد الذي يقدمه في كل مرة يحصل على فرصة".

مدير المحاربون اختتم: "الجهاز الفني عليه الآن لن يقرر بديل اللاعب حتى نتمكن من ضمه وفقًا للقواعد".

يذكر أن زيمبابوي تقع ضمن المجموعة الأولى، وبعد مواجهة مصر، ستلاقي أوغندا يوم 26 من الشهر الجاري ثم الكونغو في 30 من الشهر ذاته.