قبل مواجهة ضمك .. الأهلي لا يخسر أمام الفرق الصاعدة للدوري السعودي

الأهلي سيكون على موعدًا هامًا مساء اليوم عندما يستضيف ضمك في إطار الجولة الثانية عشر

لم يجد الأهلي صعوبة في تحقيق انتصار على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت لحساب الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الرغم من افتقاد الراقي للاعبيه الدوليين السعوديين بسبب كأس الخليج، لكن قدّم الأهلي مباراة أكثر من رائعة، تجعل الجمهور يتوسم خيرًا في مستقبل الفريق تحت قيادة المدرب المخضرم كريستيان جروس.

الأهلي سيكون على موعدًا هامًا مساء اليوم عندما يستضيف ضمك في إطار الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام المباراة ..

هذا أول لقاء بين فريقي الأهلي وضمك في دوري المحترفين السعودي.

فاز الأهلي في آخر لقاء له أمام ضمك في جميع المنافسات: 2-1 في كأس الملك في فبراير 2016 – سجل هدفي الأهلي إسلام سراج ومعتز هوساوي.

خسر الأهلي مرة واحدة فقط في آخر 34 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة في دوري المحترفين السعودي، لكنه فشل في الفوز في اثنتين من آخر 4 لقاءات أمام هذه الفرق (ف 2 ت 1 خ 1).

فاز الأهلي في مباراتين متتاليتين للمرة الثانية هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي – آخر مرة فاز في 3 مباريات متتالية كانت خلال آخر 3 جولات من الموسم الماضي.

لا يفوز الأهلي هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي إلا إذا سجل هدفين في المباراة على الأقل (6 مباريات) – لقد خسر مرتين وتعادل مرتين في المباريات التي سجل فيها أقل من ذلك.

حقق ضمك في الجولة الماضية ثاني فوز له هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (2-1 على الفيحاء)، ويطمح إلى الفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة له في المنافسة.

قبل مواجهة ضمك .. الأهلي لا يخسر أمام الفرق الصاعدة للدوري السعودي

ضمك أحد 3 فرق فشلت في المحافظة على نظافة شباكها هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، مع الاتحاد والفتح.

تلقى ضمك أكبر عدد من الأهداف بالرأس هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (7 بالتساوي مع العدالة)، متضمنة 3 من الأهداف السبعة الماضية التي تلقتها شباكه.

ساهم لاعب الأهلي دجانيني في إحراز هدف واحد على الأقل في 4 من آخر 5 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (سجل 4 صنع 1).

سجل محسن ياجور 50% من أهداف ضمك في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم (3\6)، أعلى نسبة للاعب هذا الموسم في المنافسة.