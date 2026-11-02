قبل مواجهة برشلونة.. نجم أستون فيلا يكشف سر تفوق فريقه!

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يُصرّ جون ماكجين، قائد أستون فيلا، بأن فريقه قادر على خلق مشاكل حقيقية لبرشلونة عندما يلتقي الفريقان على ملعب "سبوتيفاي كامب نو". وسلّط ماكجين الضوء على التقدم الذي أحرزه تحت قيادة أوناي إيمري، في الوقت الذي يسعى فيه نادي الميدلاندز الغربية إلى الحفاظ على سجله المثالي في دوري أبطال أوروبا.

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فيلا بلا هزيمة يختبر طموحاته القارية في كتالونيا

يحل أستون فيلا ضيفًا على ملعب سبوتيفاي كامب نو مساء الثلاثاء في مواجهة كبيرة ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة. ويأتي فريق أوناي إيمري إلى اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول مرحلة الدوري بعد تحقيق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، بينها فوزان على فنربخشة وفيكينج.

ويدخل فيلا المباراة مفعمًا بالثقة عقب فوزه على مانشستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يقبع فريق هانزي فليك المضيف في المركز الثامن ضمن الترتيب الأوروبي بعد خسارته في مباراتين من آخر ثلاث مباريات له في جميع المسابقات.

ماكجين يعيش حلم الطفولة في ملعب تاريخي

وفي حديثه قبل المباراة، اعترف قائد فيلا جون ماكجين بأن اللعب في كامب نو يحقق طموحًا رافقه طوال حياته. وقال ماكجين: "عمري 32 عامًا لكن المسار الذي يسلكه هذا النادي يتيح لي أن أحلم كما كنت أحلم في التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة باللعب أمام أكبر الجماهير".

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"إنه ملعب تاريخي للغاية، لكن ما يحاول النادي القيام به الآن هو جعل ذلك أمرًا اعتياديًا... وجعل أستون فيلا ينافس أفضل الفرق في إنجلترا وأفضل الفرق في أوروبا".

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وأضاف لاعب الوسط: "نحن كمحترفين، لن نستمتع بالتجربة إلا إذا حصلنا على النقاط الثلاث".

عقلية الفريق أولًا تقود تحوّل "فيلا 2.0"

وأشاد ماكجين بسرعة تأقلم صفقات الصيف مع المنظومة التكتيكية لإيمري، واصفًا التشكيلة الحالية بـ"فيلا 2.0". وأوضح ماكجين: "إنهم يدركون أن البنية التي أرسيناها خلال السنوات الأربع التي قضاها المدرب هنا تمنح اللاعبين أفضل فرصة ممكنة".

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"لديهم لاعبون من طراز عالمي... وهم لا يمتلكون قدرات مذهلة فحسب، بل إن أكثر ما يثير إعجابي بهم هو تواضعهم في العمل من أجل الفريق".

وأكد: "نجاحنا على مدى السنوات الأربع الماضية مبني على حقيقة أنه لا يوجد لاعب أهم من الآخرين... ولدينا أيضًا لاعبونا القادرون على إلحاق الضرر ببرشلونة".

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رجال إيمري يسعون للتأهل إلى الأدوار الإقصائية الأوروبية

يطمح فيلا إلى توسيع فارق النقاط الثلاث الذي يتقدم به على برشلونة في ترتيب دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع فريق ويست ميدلاندز إلى الاستفادة من بنيته الدفاعية المتينة، بعدما استقبلت شباكه خمسة أهداف فقط في مبارياته الخمس الأخيرة.

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وتنطلق هذه المواجهة البارزة مساء الثلاثاء في برشلونة.