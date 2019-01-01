قبل مواجهة الهلال وفلامنجو .. تاريخ العرب أمام الأندية البرازيلية

يعود الفضل للفوز العربي في مونديال الأندية لفريق الرجاء البيضاوي المغربي

يأمل نادي الهلال السعودي في تحقيق الفوز الثاني خلال سبع مواجهات عربية برازيلية في مونديال الأندية، عندما يواجه فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم.

ويعود الفضل للفوز العربي في مونديال الأندية لفريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي يُعد الوحيد الذي حقق الفوز سابقًا في هذه المواجهات.

وكان هذا الفوز على حساب أتلتيكو مينيرو 3 - 1 في المربع الذهبي لنسخة 2013 بالمغرب، ليكون هذا الفوز هو طريق الرجاء إلى المباراة النهائية التي خسرها صفر - 2 أمام بايرن ميونيخ الألماني.

البداية كانت خلال نسخة عام 2000، حيث فاز كورينثيانز البرازيلي على الرجاء البيضاوي المغربي 1 - صفر في إطار منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وفي نفس المجموعة، فاز كورينثيانز على النصر السعودي بنفس النتيجة وودع النصر والرجاء البطولة من الدور الأول.

وفي نسخة 2005 فاز ساو باولو البرازيلي على اتحاد جدة السعودي 3 - 2 في المربع الذهبي للبطولة واحتل الاتحاد المركز الرابع في هذه النسخة أما نسخة 2006 ففاز إنترناسيونال البرازيلي على الأهلي المصري 2 - 1 في المربع الذهبي وأحرز الأهلي المركز الثالث في هذه البطولة.

فيما فاز في نسخة 2012 كورينثيانز البرازيلي على الأهلي المصري 1 - صفر في المربع الذهبي وفاز الأهلي بالمركز الرابع.

وفي نسخة 2013 حقق الرجاء البيضاوي المغربي الفوز الوحيد حتى الآن في المواجهات العربية البرازيلية بمونديال الأندية عندما تغلب على أتلتيكو مينيرو 3 - 1 ليتأهل إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام بايرن ليحرز المركز الثاني.