قبل مواجهة الهلال - ماذا قدم أوراوا على ملعبه في دوري أبطال آسيا؟

لا تُعد هذه هي المباراة الأولى التي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال آسيا

يعود نادي الهلال السعودي للتواجد في اليابان مُجددًا لمواجهة نادي أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا، وهو النهائي المُكرر من عام 2017.

ولا تُعد هذه هي المباراة الأولى التي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث سبق أن ألتقيا في نسخة 2017؛ حيث توّج فريق أوراوا الياباني باللقب على حساب الهلال بنتيجة 2 – 1 مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وخلال الموسم الحالي خاض الفريق الياباني 6 مباريات على ملعبه (سايتاما 2002) في دوري الأبطال 2019 وذلك قبل مواجهة الأحد المقبل.

وبشكل عام خلال الـ6 مباريات التي خاضها الفريق الياباني على أرضه ووسط جماهيره حقق الفوز في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين وتعادل في وحيدة.

خسارة أوراوا الأولى هذا الموسم كانت الأولى أمام جيونبك الكوري 1-0، والخسارة الثانية كانت أمام أولسان الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1 في يونيو الماضي.

أرقام مُثيرة تُشعل مواجهة الهلال وأوراوا الياباني

وتُعد الخسارة التي تلقاها الفريق الياباني أمام الهلال في مباراة الذهاب هي الخسارة الثالثة له في البطولة، والأولى خارج ملعبه خلال النسخة الحالية.

من ناحية الأهداف فسجل نادي أوراوا على ملعبه 10 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.