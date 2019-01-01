قبل مواجهة الهلال .. أوراوا يخسر مُجددًا وموقفه يتأزم في الدوري الياباني

سقط أوراوا بثنائية نظيفة أمام نادي (كاواساكي فرونتال)

تلقى نادي أوراوا ريدز الياباني خسارة جديدة قبل مواجهة الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك ضمن منافسات الدوري الياباني.

وسقط أوراوا بثنائية نظيفة أمام نادي (كاواساكي فرونتال) ضمن مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري المحلي.

ووضعت هذه الهزيمة فريق أوراوا في موقف حرج بترتيب الدوري، حيث يتواجد الفريق في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الأخير.

الفريق الياباني يطير غدًا الرياض من أجل الاستعداد لمواجهة الزعيم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والذي يُقام السبت المُقبل.

محمد كنو جاهز لقيادة وسط الهلال أمام أوراوا ريدز الياباني

ويستضيف الهلال نظيره الياباني ذهاباً على ملعب جامعة الملك سعود السبت المقبل، فيما يتواجه الفريقان إياباً في اليابان 24 نوفمبر الحالي.