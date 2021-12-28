بعد أن دخل فيروس كورونا إلى نادي النصر السعودي خلال الأيام الماضية، انتقل إلى الهلال قبل مواجهته أمام الفيصلي بيومين فقط.

الزعيم من المقرر أن يحل ضيفًا على العنابي في 21 من ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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المركز الإعلامي للقلعة الزرقاء أعلن إصابة الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب وسط الفريق، بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن لقاء الفيصلي.

وأشار المركز الإعلامي أن الفريق بالكامل أجرى فحص كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، للاطمئنان على سلامة الجميع.

يذكر أن الزعيم لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات له بالدوري المحلي، إذ تعادل أمام أبها 1-1، ثم أمام الفيحاء 0-0، وتلقى هزيمتين متتاليتين أمام النصر 2-0، وأمام الفتح 3-2.

ويحتل الأزرق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثماني نقاط، وله وللمتصدر الاتحاد مباراة مؤجلة.