قبل مواجهة الزمالك – الترجي يعود لطريق الانتصارات بالدوري التونسي

الترجي يحقق الفوز على البنزرتي، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

حقق فريق نادي الترجي الفوز على نظيره البنزرتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات الدوري التونسي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول محاولات من جانب نادي الترجي، من أجل إحراز هدف التقدم، وسط دفاع جيد من جانب فريق البنزرتي.

واستطاع فادي بن شوق من تسجيل هدف التقدم لفريقه الترجي، بالدقيقة 65 من زمن المباراة، ليحدث ارتباك في صفوف البنزرتي.

المزيد من الفرق

واستغل بلال بن ساحة الارتباك الدفاعي في صفوف البنزرتي، ليسجل هدفًا في الدقيقة 67، ليقرب الترجي من تحقيق الانتصار.

الأبيض لا يتحمل - ماذا يحدث عندما يلتقي الأهلي والزمالك مرتين خلال أسبوع؟

وبذلك يعود فريق الترجي إلى طريق الانتصارات، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام اتحاد تطاوين بهدف لمثله، باللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي برادس، في العاصمة تونس.

وخسر بعدها الترجي لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الترجي لمواجهة الزمالك مجددًا، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة بينهما.