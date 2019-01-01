قبل مواجهة الزمالك - البدري يوجه رسالة لجمهور الأهلي لدعم بيراميدز
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
وجه حسام البدري؛ رئيس نادي بيراميدز، رسالة إلى جمهور الأهلي، لدعوتهم لمساندة ناديه خلال مواجهة الزمالك المرتقبة.
ومن المقرر أن يلتقي الأبيض أمام كتيبة حسام حسن في 24 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.
البدري قال، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة الزمالك مهمة بالتأكيد، نتمنى أن يكون هناك مساندة من جماهير الأهلي وأن تشجع بيراميدز".
وأضاف: "ربنا يسهل ونحقق نتيجة جيدة بإذن الله".
إلى جماهير الأهلي.. لديكم رسالة هامة هنا 🤝 pic.twitter.com/YEpM1dDrDo — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ١٩ يناير ٢٠١٩
قبل المواجهة، يتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بيراميدز ثانيًا برصيد 38 نقطة، وإن كان الأبيض له ثلاث مباريات مؤجلة.
ويدخل الزمالك اللقاء في غياب حارسه الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش"، والذي تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين من قبل لجنة المسابقات، إثر طرده أمام الاتحاد السكندري.
حوار جميل يا ربّااااااااااااااه 😅
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