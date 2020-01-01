قبل مواجهة الدحيل والشارقة – شراسة وندية في تاريخ المواجهات القطرية الإماراتية

تعرف على تاريخ مواجهات الأندية القطرية والإماراتية في دوري أبطال آسيا.

يستضيف فريق نادي الدحيل القطري، نظيره الشارقة الإماراتي، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال آسيا، مساء غدٍ الإثنين، على ملعب عبد الله بن خليفة، بنادي الدحيل.

ودائمًا ما تشهد المواجهات القطرية الإماراتية ندية وقوة، في ظل الصراع على حجز بطاقة الصعود إلى الدور الثاني بالبطولة القارية.

ويدخل الدحيل صاحب الأرض والجمهور المباراة، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف التعاون السعودي المتصدر بـ6 نقاط، بينما يحتل الشارقة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع بيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الرابع.

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ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام مواجهات الأندية الإماراتية القطرية:

التقى ممثلو الكرة القطرية مع نظرائهم في الإمارات في 112 مناسبة سابقًا.

وتنطلق الأندية الإماراتية بأسبقية طفيفة على حساب نظيراتها القطرية بـ43 فوزًا، مقابل 42.

اختلفت طرق التسجيل لكن الأناقة واحدة! 💥👏



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لكن نسبة التعادلات التي تجاوزت 27 في المئة من المواجهات بين أندية البلدين الشقيقين (27تعادلاً) توحي بندية المباريات، والتنافس الكبير الذي يكتنفها.

كما تمخّضت المواجهات عن 314 هدفاً للأندية الإماراتية و395 لنظيراتها القطرية.

أرقام النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا :

التقى ممثلو الكرة القطرية ونظرائهم في الإمارات 62 مرةً منذ انطلاق مسابقة دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد عام 2003.

وتتفوّق الأندية القطرية بفارق ضئيل، إذ حققت الانتصار في 27 مناسبة، في حين فازت الأندية الإماراتية في 23 مباراة، أما اللقاءات المتبقية (12) فقد حسمها التعادل.

ومن هذا المنطلق يتبيّن مدى التنافس الشديد الذي يسود لقاءات ممثلي البلدين في المسابقة القارية العريقة التي ستكون على موعد مع صفحة جديدة.