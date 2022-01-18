قبل مواجهة أتلتيك بيلباو .. حكايات لا تُنسى لتشافي في "ملعبه المفضل"

يستعد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، لمواجهة أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس، في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، في مباراة تحمل الكثير بالنسبة للمدرب الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيك بيلباو، مساء

يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، على ملعب سان ماميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمتلك تشافي سجلًا حافلًا بالإنجازات أمام بيلباو، على ملعب سان ماميس، إذ سبق وأن شارك على هذا الملعب 15 مباراة، فاز في 6 منهم وستة تعادلات وخسر مرة وحيدة.

المدرب الإسباني، لديه ذكريات لا تنسى على ملعب سان مايس، وتجمعه علاقة قوية بجماهير بيلباو، بالرغم من تفوقه على فريقهم، ودائمًا ما يصفق له الجمهور على هذا الملعب.

ومن جانبه لم يخف تشافي إعجابه بالفريق، ورغبته السابقة في ارتداء قميص بيلباو، وقال في تصريحات سابقة: "سان ماميس ملعب نبيل للغاية، دائمًا ما أشعر بالحب والاحترام فيه من الجماهير فهم يصفقون لي في كل مباراة".

وأضاف: "هذا الملعب بيئة مناسبة للعب كرة قدم نقية، أشعر فيه كأنني في بيتي الثاني، ولكن للأسف لا أستطيع اللعب لأتلتيك بيلباو".

وتابع: "أحب مدينة بيلباو ودائمًا ما كنت أزورها، وبالرغم من ارتدائي قبعة إلا أنهم أوقفوني في الشارع من أجل التقاط الصور، وليظهروا لي حبهم كما لو كنت الأسطورة جولين جيريرو".