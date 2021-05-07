قبل مواجهة أتلتيكو مدريد .. برشلونة يجهّز تكريمًا لسواريز

ما زالوا يتذكرونه..

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة يجهز مفاجأة للمهاجم الدولي الأوروجوياني ولاعب أتلتيكو مدريد الحالي لويس سواريز والذي رحل عن صفوف الكتلان بنهاية الموسم الماضي.

ويستضيف ب رشلونة نظيره أتلتيكو مدريد مساء السبت المقبل في مباراة ستكون حاسمة بشكل كبير لسباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

سواريز يعد أحد أبرز لاعبي الفريق الكتالوني في القرن الحادي والعشرين على الإطلاق، وحقق أرقامًا قياسية على المستوى الفردي والجماعي جعلته أحد أبرز مهاجمي الفريق عبر تاريخه.

ونتيجة لذلك، سيقدم له نادي برشلونة تكريمًا بسيطًا قبل مباراة الغد أمام الروخيبلانكوس، وذلك تقديراً لمسيرته الرائعة في المواسم الستة التي ارتدى فيها قميص برشلونة.

لا ينسى برشلونة المسيرة الممتازة التي خاضها لويس سواريز في مرحلته في برشلونة والتي فاز فيها بجميع الألقاب الممكنة خلال المواسم الستة التي ارتدى فيها قميص النادي.

لهذا السبب، يفكر النادي الكتالوني في أن يقدم له تكريمًا صغيرًا قبل المباراة تقديراً لتلك السنوات التي كان فيها أحد أفضل المهاجمين في العالم، حيث سيكون التكريم مفاجأة صغيرة لم يتم الكشف عنها.

لويس سواريز لم يترك برشلونة بالطريقة المناسبة لمرحلته التاريخية هناك كأحد أساطير النادي الجدد، حيث قرر مجلس إدارة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الاستغناء عن خدماته بسبب ارتفاع راتبه وتقدمه في العمر.

ليس ذلك فقط، ولكن أيضًا. لم يخبره أحد من المجلس بالقرار واكتفوا بمكالمة هاتفية من المدير الفني الجديد الجديد رونالد كومان ليخبره خلال دقيقتين فقط عبر الهاتف أنه لن يستمر في نادي برشلونة.

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يذكر أن لويس سواريز قد شارك مع برشلونة في 6 مواسم حقق خلالهم لقب الدوري الإسباني 4 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.