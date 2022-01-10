قبل لقاء نيجيريا .. بعثة منتخب مصر تتلقى خبرًا سيئًا

اختتم المنتخب المصري بقيادة مدربه كارلوس كيروش، اليوم الإثنين، استعداداته لافتتاح مشواره في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، المقرر إقامتها بالغد.

المباراة تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد رومدي أدجيا.

عمرو السولية ينضم للتدريبات:

الفراعنة خاضوا مرانًا مكتملًا العدد لأول مرة الليلة، بعد انضمام عمرو السولية؛ لاعب الوسط، للتدريبات.

السولية كان قد تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء مع ناديه الأهلي المصري، في كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، الذي أقيم في أواخر الشهر الماضي.

ما هو الخبر السيئ؟

في الوقت الذي جاءت به مسحة جميع أفراد البعثة المتواجدة في الكاميرون، الخاصة بفيروس كورونا، سلبية، باستثناء جمال علام؛ رئيس البعثة، جاءت أخبار سيئة من القاهرة.

المسحة التي خضع لها عصام الحضري؛ مدرب حراس المرمى، ومحمد أبو جبل؛ حارس المرمى، في القاهرة، أكدت استمرار إيجابيتها ومعاناتهما من كورونا.

الثنائي سيواصل عزله في إحدى فنادق القاهرة، بعدما كانا قد تخلفا عن السفر للكاميرون، لإيجابية المسحة أيضًا.

وكان الجهاز الفني قد ضم طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى بصورة مؤقتة لحين عودة الحضري، فيما لم يضم بديلًا لأبو جبل.

الفراعنة يبحثون عن لقبهم الغائب:

المنتخب المصري يقع ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

ويبحث الفراعنة عن تحسين صورتهم في هذه النسخة، بعدما ودعوا نسخة 2019 على أرضهم من دور الـ16.

ولم تتوج مصر باللقب قاري منذ أن سيطرت على ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006، 2008 و2010.

وكان الفراعنة قد وصلوا للنهائي في 2017، لكنه خسروا بثنائية مقابل هدف وحيد أمام الكاميرون.

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