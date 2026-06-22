قبل لقاء النمسا .. دليل مشجع برشلونة لمشاهدة الأرجنتين ليس من أجل ميسي!

لسنوات، اعتاد جمهور برشلونة أن يتابع مباريات الأرجنتين بأعين كتالونية، السبب معروف: ليونيل ميسي، تحولت الألبيسيليتي لمرادف البلوجرانا في المحافل الدولية بالنسبة لمشجع برشلونة الذي سهر الليالي في الكوبا أمريكا وبكا فرحًا وحزنًا تعاطفًا مع أسطورته وهو يراه يفوز ويخسر بالقميص الأبيض والأزرق الشهير.

ولكن الآن، رحل ميسي عن برشلونة، صحيح الرابط يبقى موجودًا ويفرح جمهور الكتالوني لفرح ميسي ويحزن لحزنه، ولكن ليس بسفير الفريق، وتشكيل المنتخب الأرجنتيني الحالي لا يضم أي لاعب من برشلونة، ولكن قريبًا قد يتغير الوضع.

آخر التقارير تشير إلى احتمال اتخاذ خوليان ألفاريز خطوة جريئة على هامش مباراة النمسا المقبلة للأرجنتين بكأس العالم، وهي أن يعلن علنًا عن رغبته بمغادرة أتلتيكو مدريد، ما يضع الضغط على الأخير للرضوخ وقبول عرض برشلونة الذي يقل عن مطالب النادي المدريدي المالية البالغة 120 مليون يورو على الأقل.

انتقال ألفاريز إذا حدث، سيضع جمهور برشلونة في خانة عرفها جمهور العديد من الأندية الأخرى في الوقت الذي كانو هم يتابعون الأرجنتين من أجل ميسي، كان هؤلاء البقية يسهرون الليالي ويحبسون الأنفاس من أجل "سنيد" له في التشكيل، وكاتب هذه السطور أحدهم!

خذ كاتب هذه السطور كمثال عزيزي القاريء، أنا مشجع إنتر الذي كانت علاقته بالسنوات الأخيرة مع الفريق تتمحور حول لاوتارو مارتينيز، المنافس الرئيسي لصفقتك المقبلة خوليان ألفاريز بالمناسبة في تشكيل المنتخب، تخيل أن في الوقت الذي يحتفي به العالم بثلاثية تاريخية لميسي ضد الجزائر، أنت كل همك أن لاوتارو من جديد يعاني في كأس العالم ويفشل في فك النحس الذي لازمه في قطر، وتخشى من الانتقادات لنجم فريقك الرئيسي.









عشت كأس العالم في قطر على وقع السخرية من لاوتارو، سواء لعب مصابًا أم لا، ففكرة أن يكون نجم فريقك هو النقطة السوداء في فريق حقق المونديال لا يستهان بها، وليس فقط لاوتارو، حتى قبل البطولة أنت تترك كل الحديث عن ميسي وطموحات كسر النحس المونديالي وتحزن لاستبعاد خواكين كوريا للإصابة لأنك تفقد الممثل الثاني لإنتر في الأرجنتين!

هو واقع غريب عزيزي البرشلونة، أن تشاهد ميسي يصول ويجول بقميص التانجو ولكن ليس هو من تتابعه أعينك، سيتحول تفكيرك لصراع من يزامل "البرغوث"، ستناصر خوليان ضد لاوتارو عكس ما فعلت أنا، وتتمنى أن يمرر له ليو وليس أن يسجل بنفسه، وستتابع صراعه من أجل تسلق مقاعد ترتيب هدافي الأرجنتين التاريخيين لتخطي كريسبو وباتيستوتا لاعتلاء وصافة عرش ميسي في الصدارة.









مرحبًا بك عزيزي البرشلونة في عالم جديد ليس ميسي فيه هو البطل، عالم فيه أنت مناصر لصديق البطل، ستتمنى أحيانًا أن يغيب البطل حتى، وستجد نفسك ترى الأسطورة بأعين مختلفة أكثر حيادية، ولربما حتى تساورك الشكوك حول من الأفضل بينه وبين دييجو أرماندو مارادونا في صراع الأفضل على الإطلاق!