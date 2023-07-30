قبل لقاء الصفاقسي الحاسم .. حقيقة معاقبة الاتحاد العربي لنونو سانتو

تامر أبو سيدو
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هل يمر خطأ مدرب الاتحاد مرور الكرام أم يُعاقب؟

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غاب نونو سانتو المدير الفني للاتحاد عن المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الصفاقسي التونسي مساء اليوم ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان العربية، والتي قد تحسم إلى حد كبير تأهل الفريق السعودي إلى الدور القادم.

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غياب سانتو أو غيره عن المؤتمر الصحفي أو المقابلات الإعلامية كان يُعرضه لعقوبات مالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن الأمر مختلف في الاتحاد العربي حيث لا يوجد بند في اللائحة ينص على ذلك.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت عدم تعرض سانتو لأي عقوبة، ونقلت عن مصدر في اللجنة الإعلامية للبطولة قوله "لائحة البطولة لا تتضمن أي عقوبات أو غرامات مالية على المدربين حال تخلُّفهم عن حضور المؤتمرات الصحافية".

وأضاف "المنسق الإعلامي للمجموعة الأولى، سيرفع تقريرًا بواقعة غياب المدرب نونو سانتو لأحمد العدساني، المنسق العام للبطولة، وفقًا للإجراءات المتبعة".

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يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر المجموعة الأولى مع الشرطة العراقي برصيد 3 نقاط فيما لا يمتلك الترجي والصفاقسي أي نقاط بعد خسارتهما في الجولة الأولى، وحال فوز المتصدرين اليوم سيحسمان رسميًا تأهلهما للمرحلة الإقصائية.

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