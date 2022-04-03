قبل كأس العالم .. بنعطية ينضم للمنتخب المغربي!

كشفت تقارير صحفية، عن عودة المهدي بنعطية؛ نجم الكرة المغربية المعتزل، للمنتخب المغربي مرة أخرى، ولكن في منصب إداري وليس كلاعب كما اعتاد خلال السنوات الماضية.

بنعطية أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية وصلت إلى 15 عامًا، لعب فيها بأندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس وروما الإيطاليان وغيرها من الأندية.

كيف سيعود بنعطية للمنتخب المغربي رغم اعتزاله؟

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن اقتراب بنعطية من العودة إلى المنتخب المغربي، ليكون مساعدًا للبوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لأسود الأطلس.

وأضافت الصحيفة أن بنعطية قائد منتخب المغرب السابق، بات مرشحًا بقوة للانضمام للجهاز الفني للمنتخب المغربي، لتعويض رحيل مصطفى حجي، الذي غادر الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وكان وحيد خليلوزيتش قد اتخذ قرارًا بإبعاد حجي من الجهاز الفني لأسود الأطلس، وهو الأمر الذي دفعه للبحث عن بديلًا له، والذي قد يكون بنعطية.

ما هو موقف خليلوزيتش من عودة بنعطية؟

وأكدت الصحيفة على أن خليلوزيتش لا يمانع في انضمام بنعطية إلى الجهاز الفني للمنتخب المغربي، نظرًا لما قدمه مع أسود الأطلس سابقًا كقائد للفريق.

المدرب البوسني لا يمانع أيضًا نظرًا للعلاقة القوية بين بنعطية ولاعبي المنتخب المغربي، سواء في الدوري المغربي أو المحترفين، وهو ما سيساعده على تقديم الإضافة.

وتأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وأوقعته القرعة في المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

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