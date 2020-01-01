قبل دقائق من انطلاق الجولة .. الحكومة تطلب إلغاء الدوري الإيطالي

فوضى عارمة والسبب فيروس

طالبت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الرياضة بإيقاف منافسات الدوري الإيطالي فوراً، وذلك قبل دقائق على انطلاق مباراة بارما وسبال من الجولة 26.

وحدد الاتحاد الإيطالي اليوم الأحد الثامن من مارس موعداً لإقامة المتبقي من لقاءات الجولة 26، وأهمها ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر في تورينو.

وقال فيتشينزو سبادوفارا، وزير الرياضة، في بيان أذاعته القنوات الإيطالية أنه يتفق مع رئيس رابطة اللاعبين داميانو توماسي في مطالبته بإيقاف الدوري.

المزيد من الفرق

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

وأضاف أنه ليس من العقل المخاطرة بصحة اللاعبين والحكام والعاملين بالقطاع الرياضي، وإمكانية نشر العدوى، وطالب رئيس الاتحاد الإيطالي بالتفكير بذلك.

وعلق الوزير في بيانه أيضاً على الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم من توقف المسابقة، وعدم بث المباريات، مؤكداً أنه سيعمل في الأيام المقبلة لمنع أي ضرر ومخاطر.

القرار جاء قبل دقيقة من انطلاق مباراة بارما وسبال على ملعب "إينيو تارديني"، وتم منع اللاعبين من دخول أرض الملعب، وتأجيل اللقاء لنصف ساعة، بانتظار القرار النهائي للاتحاد والوزارة.

وأعلنت الحكومة الإيطالية مساء السبت عن عزل 11 مقاطعة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، ومحاولة الحد من انتشاره، ومن ضمن تلك المقاطعات لومبارديا التي تضم ميلانو وبيرجامو.