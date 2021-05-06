قبل توليه المهمة .. قرار صادم في الهلال بشأن مورايس

مورايس تولى المسؤولية خلفًا لميكالي

تولى البرتغالي خوسيه مورايس، مهمة تدريب فريق نادي الهلال، حيث يتواجد حاليًا في الحجر الطبي، بعد وصوله من بلاده، تمهيدًا لتولي مهمة تدريب الفريق الأزرق.

مورايس تولى مهمة تدريب الهلال، قبل أيام قليلة من مواجهة الفريق الأزرق أمام الشباب، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

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وأشار برنامج "الدوري مع وليد" إلى أن مورايس لن يستطيع قيادة فريق نادي الهلال، خلال مواجهة الشباب، بسبب تواجده في الحجر الطبي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعن الذي سيقود مهمة قيادة الهلال بدلًا منه خلال مباراة الشباب، سيكون عبد اللطيف الحسيني مساعد مورايس، والذي تم التعاقد معه الساعات الماضية.

وتعاقد الهلال معه مورايس لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي، بسبب النتائج غير الجيدة في مباريات دوري أبطال آسيا.

ويخوض الهلال مباراته المهمة أمام الشباب مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتساوى الزعيم مع الليث الأبيض في صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.