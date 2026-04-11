قبل أن أذهب إلى أياكس، كانت سمعتي أفضل بكثير مما هي عليه الآن

يشعر موريس شتاين بالاستياء من الصورة التي تشكّلت عنه بعد فترة عمله لدى أياكس. وقال مدرب سبارتا روتردام ذلك في حديث مع NU.nl.

عُيّن شتاين في يونيو 2023 من قبل المدير السابق للشؤون الكروية سفين ميسلينتات مدربًا جديدًا لأياكس.

وخلال أقل من نصف عام، تم الاستغناء عن ابن لاهاي. وحُمِّل شتاين مسؤولية النتائج السيئة.

ومنذ ذلك الحين تغيّرت الصورة عنه، بحسب ما يلاحظ شتاين. “نادٍ مثل أياكس يكون عادة إضافة جميلة جدًا إلى سيرتك الذاتية، لكن الأمر كان مختلفًا هذه المرة. كانت صورتي قبل ذهابي إلى أياكس أفضل بكثير مما أصبحت عليه بعد ذلك.”

ويقول شتاين: “تلك الفترة في أياكس تركت أثرًا كبيرًا، أيضًا على أسرتي. فهم على سبيل المثال لم يطلبوا أن تصبح حياتنا الخاصة فجأة في مجلات القيل والقال”.

ومع ذلك، يود شتاين أن يخوض التجربة مجددًا بعد عدة سنوات في سبارتا. “أعتقد أنني أثبتُّ نفسي. سأجرؤ على تدريب نادٍ كبير مرة أخرى.”

ولا يقلق شتاين كثيرًا. “إذا لم يأتِ شيء، فلا بأس. وضعي المالي جيد، لذا يمكنني أخذ إجازة طويلة أيضًا، إذا لم يأتِ الآن العرض المناسب.”

ويختتم شتاين: “إذا جاء نادٍ كبير آخر، فسأفعل ذلك بالتأكيد. وإن لم يحدث، فلن أنام يومًا أقل بسبب ذلك.”