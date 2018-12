قبل المواجهة المئوية - تفوق إنجليزي أمام نظيره الألماني بدوري الأبطال

ستكون مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره هوفنهايم الألماني، هي المواجهة رقم 100 بين فريقين من إنجلترا وألمانيا.

وضمن مانشستر سيتي التأهل متصدراً لترتيب المجموعة، بينما يتذيل الفريق الألماني ترتيب المجموعة، حيث يستهدف الفوز مع تعثر شاختار دونيستك من أجل التأهل إلى الدوري الأوروبي.

ويلتقي أولمبيك ليون الفرنسي مع نظيره الأوكراني، من أجل حسم هوية صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وسبق للأندية الإنجليزية أن واجهت نظيرتها الألمانية في 99 مباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث حققت الأندية الألمانية الفوز في 30 مقابل 48 للإنجليز والتعادل في 21 مباراة.

وتتفوق الأندية الإنجليزي في التسجيل برصيد 166 هدفاً مقابل 123 هدفاً للفرق الألمانية.

100 – The match between @ManCity and @achtzehn99_en is the 100th clash of English and German teams in Champions League history. Century. #MCITSG pic.twitter.com/5f7GSHeffx — OptaFranz (@OptaFranz) December 12, 2018