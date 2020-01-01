قبل الكلاسيكو – متى كان آخر فوز للاتحاد على الهلال بدوري المحترفين؟

الهلال يستضيف الاتحاد في كلاسيكو جديد بالدوري السعودي هذا الموسم.

في تمام الثامنة والنصف من مساء غدٍ الجمعة، يستضيف الهلال نظيره الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بالجولة التاسعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

دائمًا ما تشهد مباريات الكلاسيكو بالكرة السعودية، إثارة وقوة وشراسة، حيث ينتظرها الجميع، للاستمتاع بأحداثها وأهدافها.

ولكن مر وقت طويل على تحقيق الاتحاد الفوز على نظيره الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قبل مواجهة الغد، التي قد تشهد المفاجأة، بفوز العميد، في ظل نتائجه المتذبذبة خلال الفترة الماضية، على الزعيم متصدر الدوري وصاحب النتائج الرائعة مؤخرًا.

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تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، يصب في مصلحة نادي الهلال، وذلك خلال 23 مواجهة جمعت بين الفريقين.

فاز الهلال في 10 مواجهات، مقابل 5 انتصارات للاتحاد، وتعادلا في 8 مباريات، كما سجل الهلال 40 هدفًا، مقابل 24 هدفًا للاتحاد.

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ولكن كم مر من الوقت على آخر انتصار حققه الاتحاد على الهلال، هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية.

آخر انتصار حققه الاتحاد على الهلال في بطولة دوري المحترفين، كان بتاريخ 28 أكتوبر 2016، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري، وانتهت بنتيجة 2-0 للعميد.

سجل هدفي الاتحاد أحمد عسيري في الدقيقة 55، وعبد العزيز العرياني في الدقيقة 78 من زمن المباراة، لتغيب انتصارات الاتحاد على الهلال منذ ذلك الوقت.

1212 يومًا مر على آخر انتصار حققه الاتحاد، على نظيره الهلال، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بواقع 3 سنوات و3 شهور و25 يومًا.