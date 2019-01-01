قبل الكلاسيكو .. ماذا أصاب دفاع ريال مدريد؟

رغم خروج ريال مدريد من كبوة السقوط أمام جيرونا الأسبوع الماضي، بتخطي عقبة ليفانتي في اختبار الأسبوع الـ25 لليجا، إلا أن هناك حالة من القلق تُسيطر على مشجعي النادي، قبل استضافة العدو الأزلي برشلونة مساء الأربعاء في كلاسيكو تحديد هوية المتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

صداع الدفاع

واحدة من أكثر الأشياء التي تؤرق النادي الملكي وعشاقه قبل مباراتي الكلاسيكو المُقبلتين، حالة عدم الاستقرار التي يُعاني منها الدفاع، والتي تتجلى في الأرقام المُحبطة، من نوعية الإحصائية التي تقول أن الشباك اهتزت 29 مرة على مدار 24 جولة من الليجا، أي بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية ثمانينات القرن الماضي.

👈 من باب الترفيه ليس إلا 👀



من هو أكثر لاعب كرة قدم يستحق الأوسكار على تمثيله المُتقن داخل الملعب؟ 😅 pic.twitter.com/NtRk5wQLGU — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 25, 2019

بوجه عام، اهتزت شباك الميرينجي 47 مرة من أصل 41 مباراة خاضها الفريق في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم، وهذه إحصائية تعكس مدى هشاشة الدفاع، قبل الاصطدام بسحر ميسي، الذي يعيش فترة استثنائية في مسيرته، بتقديم نوع آخر من كرة القدم، كما أبدع في جلد إشبيلية يوم السبت الماضي.

ما سبب الهشاشة؟

من سوء حظ الريال، أن المدافع الفرنسي رافاييل فاران، يُعاني من انخفاض حاد في مستواه، وهذا يظهر بوضوح ففي الفارق الشاسع بين مستواه الآن ومستواه مع منتخب بلاده في مونديال فرنسا، وإلا لما اعتذر للمدرب السابق جولين لوبيتيجي على كوارثه، التي عجلت بقرار إقالة المدرب المسكين، أيضًا راموس، ليس في أفضل حالاته، خصوصًا في الشق الدفاع، عكس مهمته غير الأساسية، وهي المساعدة في الهجوم، وعلى ما يبدو، أن شغفه بتسجيل الأهداف، أنساه دوره الرئيس كقلب دفاع، مُطالب بغلق الطرق أمام المنافسين أكثر من زيادة سجله التهديفي.

الإيقاع البطيء

يُلاحظ دائمًا أن ريال مدريد يكون في موقف لا يُحسد عليه، عندما يواجه فرق تلعب كرة قدم سريعة، وتملك لاعبين قادرين على التمرير من قدم لقدم بشكل سريع في منتصف الملعب، في وجود لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو، تكون هناك حلقة مفقودة بين هذا الثلاثي ورباعي الدفاع، والسبب؟ تقدم أعمار لاعبي الوسط، خصوصًا لوكا مودريتش، الذي لم يَعد جسده يتحمل مشقة وعناء الركض والضغط على لاعبين شباب في منتصف الملعب، وأيضًا توني كروس، يواجه نفس المشكلة عندما يصطدم بمنافسين يملكون ميزة السرعة، وشاهدنا كيف عالج سولاري هذا العيب الفاضح، بإشراك فالفيردي على حساب كروس في الشوط الثاني، لسد المنطقة المُستباحة بين فاران وناتشو وثلاثي الوسط.

ثغرة الأطراف

صحيح الأطراف، وبالأخص الأظهرة تُمثل مصدر قوة بالنسبة للريال، لكنها في نفس الوقت، تُمثل نقطة ضعف لا يراها إلا من يعيش في كوكب آخر، لا سيما عندما يعتمد المدرب على سولاري كظهير أيسر وداني كاربخال في الجهة الأخرى، تشعر وكأن فرصة للمنافسين مُزعجة على تيبو كورتوا، وآخر مباراة ضد ليفانتي، أظهرت مشاكل كاربخال، في عمل التغطية، بالمبالغة في الدخول إلى عمق الملعب، وأحيانًا الإفراط في القيام بالأدوار الهجومية، نفس آفة مارسيلو، الذي تَحول للاعب مغضوب عليه من قبل الجماهير، باعتباره أحد المسؤولين عن كوارث الدفاع.

ظهور الملامح

الشيء المُلاحظ. أن الهزة التي تعرض لها دفاع الريال بوجه عام، والفريق عمومًا، جاءت بعد أول اختبار حقيقي لسولاري، بجدول مُزدحم بالمباريات الصعبة، بدأت بذهاب كلاسيكو الكأس، ثم ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، وتبعها بهزيمة صادمة أمام جيرونا، ثم فوز بشق الأنفس على حساب ليفانتي خارج القواعد، ربما نظام المداورة أثر على الأداء والنتائج نوعًا ما، بالأخص على نتائج وأداء الفريق في الدوري، ليُحافظ على المخزون البدني للاعبين في كلاسيكو الإياب وكذا إياب ثمن نهائي الأبطال أمام أياكس، على اعتبار أنه فقد الأمل في الليجا، ولم يَعد أمامه خيارًا آخرًا غير التركيز في الكأس ودوري الأبطال.. والسؤال الآن، هل فعلاً سولاري ضحى بالدوري من أجل الكأس والأبطال؟ أم هي أزمة حقيقية في الدفاع؟ لهبوط مستوى راموس وفاران، وعدم وجود بدائل على نفس المستوى متمثلة في ناتشو والغائب دائمًا وأبدًا بداعي الإصابة فاييخو!! سنتأكد أمام البرسا وأياكس.