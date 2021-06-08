قبل الرحيل .. راموس ينتظر المكالمة الأخيرة من فلورنتينو بيريز

ساعات ويرحل.. إنه الخيار الأقرب

ينتظر قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس المكالمة الأخيرة من الرئيس فلورنتينو بيريز قبل إعلان موقفه النهائي والذي سيكون الرحيل على الأرجح.

لا يزال قائد النادي الملكي يريد الاعتزال في مدريد وسينتظر حتى النهاية من جانبه، ولكن في نفس الوقت، يتفهم النادي أنه اتخذ قراره بالفعل ويعمل على وداع كبير.

ريال مدريد عمل في الفترة الماضية أجل تجديد عقود 3 لاعبين من أهم لاعبيه تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ألا وهم القائد سيرخيو راموس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.

فاسكيز ومودريتش جددا بالفعل، ولكن سيرخيو راموس لم يجدد، وبات أقرب للرحيل عن صفوف النادي الملكي من البقاء، ومن المنتظر أن تحسم الأيام المقبلة مستقبله.

ولكن حسب آس الإسبانية، فإنه على الرغم من أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود منذ الأسبوع الماضي تقريبًا، إلا أن راموس يتمسك بالأمل الأخير من خلال مكالمة بيريز.

عندما رفض القائد العرض في مارس الماضي قال فلورنتينو بيريز لراموس: "حينها سأضطر إلى التخطيط للفريق بدونك"، فرد عليه اللاعب "افعل ذلك".

منذ ذلك الحين، موقف ريال مدريد هو أنه لا توجد قضية راموس، لأنهم يعتبرونها محسومة، بين قوسين اللاعب قد رحل بالفعل بالنسبة لهم.

تحديد موعد عودة راموس لمباريات ريال مدريد

جدير بالذكر أن إجمالي المباريات التي شارك فيها راموس هذا الموسم هو 20 مباراة، بسبب تعرضه للكثير من الإصابات وغيابه لفترات طويلة.