قبل الإعلان الرسمي.. محمد صلاح يكشف عن هوية أفضل لاعب بالبريميرليج!

النجم المصري محمد صلاح يؤكد أن فان دايك هو أفضل لاعب بالموسم في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول عن هوية أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019.

وقام هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي و الموسم الحالي وحامل لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بنشر تهنئة لزميله في الفريق فيرجيل فان دايك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، لفوزه بجائزة اللاعب الأفضل هذا العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

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ونجح الهولندي فان دايك في مساعدة الريدز في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في 20 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ساعد كتيبة المدرب يورجن كلوب على أن تمتلك أفضل خط دفاع في البطولة باستقبالها 20 هدفًا فقط.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء هذا اليوم.

يذكر أن محمد صلاح هو الذي توج بهذه الجائزة في العام الماضي.

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