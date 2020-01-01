قبل أنيس البدري .. أبرز التوانسة الذين لعبوا بقميص الاتحاد

نستعرض لكم اللاعبين التوانسة الذين ارتدوا قميص الاتحاد خلال تاريخه

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي منذ أيام تعاقده رسميًا مع اللاعب مع التونسي أنيس البدري لينتقل إلى الى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ووجه اللاعب رسالة للجماهير عبر فيها عن سعادته بالانضمام إلى الاتحاد، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إسعادهم.

وبالتأكيد لا يُعد البدري اللاعب التونسي الأول الذي يرتدي قميص العميد الاتحادي، حيث مر على الفريق العديد من النجوم منهم من صنع المجد ومنهم من مر سريعًا بدون ذكريات.

وبشكل رقمي فهناك سبعة لاعبين لعبوا بقميص الاتحاد قبل التعاقد مع النجم أنيس البدري الذي سيمثل النادي الغربي الأصفر لمدة عامين ونصف بعد موافقة مسؤولي الترجي على فكرة بيع عقده، ليُصبح اللاعب الثامن.

وفيما يلي نستعرض لكم اللاعبين التوانسة الذين ارتدوا قميص الاتحاد خلال تاريخه :

أول تونسي ارتدى قميص العميد هو اللاعب تميم الحزامي، لاعب الترجي وقائد المنتخب التونسي في مونديال 1978، حيث وقع للعميد عام 1981، وقدم أداءً مُميزًا مع الفريق.

اللاعب الثاني انضم في نفس هذه الفترة هو نجيب غميض، لاعب النادي الأفريقي، الذي انضم للعميد بصحبة الحزامي، ويُعتبر من أفضل لاعبي الوسط الذين لعبوا في السعودية.

التونسي الثالث هو توفيق بلغيث، لاعب النادي الأفريقي ووقع للعميد عام 1992 قادمًا حينها من نادي إنتراخت براونشفايج الألماني، وشارك المهاجم الدولي مع تونس في كأس العالم 1994.

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التونسي الخامس هو اللاعب لطفي المحايصي، لاعب النادي الأفريقي، ويُعد أول مدافع أجنبي في تاريخ العميد، انتقل إليه لمدة 6 أشهر موسم 1993/1994.

فتحي الشهايبي “البرقو”، لاعب النجم الساحلي، انضم في نفس الموعد لصفوف العميد، وتميز اللاعب بسرعته الكبيرة.

أمين الشرميطي التونسي السادس، الذي انضم للاتحاد في موسم 2009/2010، وساهم في وصول العميد لنهائي دوري أبطال آسيا.

آخر تونسي ارتدى قميص العميد أحمد العكايشي خلال الفترة من 2016 حتى 2018 ولعب معه 49 مباراة وسجل 22 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة وتوج ببطولتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين.