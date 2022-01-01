قائمة من الشباب وعودة في اللحظة الأخيرة تدعم برشلونة ضد مايوركا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة مايوركا في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

جاء هذا عبر حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وشهدت القائمة عودة الثنائي كليمون لونجليه في اللحظة الأخيرة بعد أن خرجت نتيجة الفحص الخاصة به سلبية مساء السبت.

وشهدت القائمة كذلك ظهور العديد من الأسماء الشابة أمثال ميكا مارمول وألفارو سانز ولوكاس دي فيجا وستانيس وغيرهم.

ويعاني برشلونة على كافة المستويات سواء في الإصابات العضلي أو بسبب فيروس كورونا، وهو ما جعل المباراة عرضة للتأجيل.

وأعرب المدير الفني لبرشلونة في المؤتمر الصحفي عن انزعاجه من عدم تأجيل المباراة، مؤكدًا أن كثرة الإصابات بفيروس كورونا ستسلب المباراة من متعتها.

وأبرز من يغيب عن الفريق هم دانييل ألفيش، وفيليبي كوتينيو، وعثمان ديمبيلي، ويوسف ديمير، وممفيس ديباي، وسيرجينيو ديست، وعبد الصمد الزلزولي، وإريك جارسيا، وجافي، وبيدري جونزاليس، وسيرجي روبرتو.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة.