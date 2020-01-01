قاهر ليفربول: الفوز جاء في الوقت المناسب وكنا الأفضل

تعرف على تصريحات مدرب واتفورد بعد الفوز على ليفربول

أبدى نايجل بيرسون، المدير الفني لنادي واتفورد، سعادته بالفوز على ليفربول والخروج من دوامة النتائج السلبية، مؤكدًا أنّ فريقه كان أصلب وأفضل من متصدر البريميرليج.

ؤليفربول فقد فرصته لتحقيق دوري اللاهزيمة بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام واتفورد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيرسون في تصريحات عقب المباراة: "الفوز هامًا للغاية بالنسبة لنا، ولكنّها مجرد 3 نقاط والموسم لا يزال صعبًا بالنسبة لنا وخاصة بعد الخسائر الأخيرة، وبعد أن قدمنا مباراة سيئة أداءً ونتيجة الأسبوع الماضي كنا نحتاج للرد السريع".

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وتابع: "لعبنا مباراة خيالية وقدمنا المطلوب على أتم وجه، وأرى أنّ واتفورد يستحق الفوز نظرًا للمستوى الذي قدمناه، لقد كنا أفضل وقت امتلاك الكرة ودافعنا بصلابة، وأتمنى أن تكون هذه بداية العودة للنتائج الإيجابية".

مدرب الفريق الذي يصارع الهبوط في البريميرليج أكد أنّ الظروف اجتمعت اليوم لمساعدة واتفورد على تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أنّ فريقه خسر من قبل بتفاصيل صغيرة وبالتالي كان من الجيد التعويض أمام ليفربول.

واختتم: "لعبنا بثقة وهذا سر النجاح، لقد كانت الخطوط متقاربة والجميع لعب كوحدة واحدة سواء في الدفاع أو الهجوم. أنا فخور بمستوى الفريق خلال المباراة دون شك".

جدير بالذكر أنّ خسارة ليفربول أوقفت سلسلة اللاهزيمة في البريميرليج حتى 44 مباراة ليستمر أرسنال في المحافظة على أطول سلسلة في البطولة بواقع 49 مباراة.