لماذا ألغى الحكم هدف فيرمينو في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

اشتهرت مباريات مانشستر يونايتد وليفربول في بإثارة الجدل بمختلف الطرق، بسبب حساسية اللقاء لكون طرفيها هم عملاقي كرة القدم الإنجليزية وذو شعبية عالمية كبيرة، بالنظر إلى تاريخهما العدائي ولكن أُضيف إلى ذلك بعض القرارت التحكيمية التي لم تخلو أبدًا من مناقشتها لفترات طويلة عقب نهاية المباراة حتى مع إدخال تقنية الـVAR.

وكأن مثل هذه المواجهات كانت بحاجة إلى أي أمور إضافية تزيد من إثارتها، وكما شهد لقاء الدور الأول احتساب الهدف الأول لمانشستر يونايتد على الرغم من ارتكاب خطأ ضد واحد من لاعبي ليفربول في بداية الهجمة، تواجدت بعض الحالات التحكيمية المُغالطة في مباراة الدور الثاني التي لُعبت في أنفيلد، وفيها قام حكم المباراة بإلغاء هدفين لمتصدر الترتيب وصاحب الأرض والجمهور.

أحرز روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لفريقه ليفربول في مباراة الفريقين في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن احتفاله الشهير لم يدم طويلًا للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن كان قد تم إلغاء هدف له في مباراة أستون فيلا بالدور الأول بسبب قانون التسلل، ويبدو أن السبب هذه المرة مختلف، ويبدو أن النجم البرازيلي عليه أن يتريث قليلًا في احتفاله بالأهداف لمعرفة قرار حكم المباراة.

في هذا التقرير نرصد لكم قاعدة احتساب الأخطاء لصالح حراس المرمى، ونُحلل لماذا تم إلغاء هدف فيرمينو في قمة الكرة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر يونايتد

تنص قوانين الأخطاء على اعتبار أي احتكاك مع حارس المرمى خطأ مباشر له في حال تسبب في إعاقته عن الإمساك بالكرة بيديه، سواء عن طريق شد اللاعب من القميص، الدفع أو محاولة لعب الكرة بالرأس وهو يحاول الإمساك بها، وبحسب موقع فيفا فإن حارس المرمى في حال سيطرته على الكرة بين يديه لا يحق لأي خصم أن يحاول سرقتها منه.

يُمنع الالتحام بحارس المرمى بأي شكل من الأشكال في حال كانت ذراعيه ممدودة في محاولة منه للإمساك بالكرة، وفي تلك الحالة يتم احتساب ضربة حرة غير مباشرة على مهاجم الخصم من نفس المكان الذي تدخل فيه على الحارس، ويترك للحكم تقدير جزاء لاعب المنافس من حيث منحه بطاقة ملونة أم لا، بحسب حدة وخشونة التدخل على اللاعب.

تسبب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بالتحامه مع الحارس الإسباني دي خيا في أن تسقط الكرة من يد لاعب مانشستر يونايتد، لتذهب إلى المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الذي أودعها الشباك بتسديدة مقوسة جميلة على يسار دي خيا، ولكن فرحته لم تكتمل لأن حكم المباراة قرر العودة إلى تقنية الـVAR وإلغاء الهدف.

شهد احتساب الهدف قبل العودة لتقنية الفيديو اعتراضات قوية جدًا من لاعبي مانشستر يونايتد وخاصًة دي خيا والذي تحصل على بطاقة صفراء لأنه اعترض على ما حدث بشكل غير لائق من وجهة نظر حكم المباراة، ولكن إلغاء القرار لم يثني اللاعب من الإنذار الذي تحصل عليه بسبب غضبه من الاعتراف بالهدف الثاني قبل ثوانٍ قليلة من إلغاءه.

أثار الهدف الملغي لروبيرتو فيرمينو الكثير من الجدل ليس بسبب صعوبة الحالة التحكيمية ولكن لأن لاعبي مانشستر يونايتد بدا وكأنهم غير مصدقين لعدم احتساب حكم المباراة لخطأ على المهاجم البرازيلي لأن اللقطة كانت واضحة للغاية، قبل أن يتسبب احتجاجهم الشديد في الاستعانة بتقنية الفيديو من أجل الحصول على توضيح أكبر وقرار حاسم في مباراة مهمة كهذه.

جاء نص تغريدة حساب الدوري الإنجليزي الممتاز على تويتر والذي فسر سبب عدم احتساب الهدف بأن الهدف قد تم إلغاءه بسبب وجود خطأ على فان دايك الذي حاول استغلال طوله الفارغ للتأثير على سيطرة دي خيا على الكرة بيديه وقال: بعد العودة لتقنية الـVAR، قرر الحكم كريج باوسون إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ على فان دايك في عملية بناء الهجمة.

📺 After consulting the VAR, referee Craig Pawson has overturned the goal because there was a foul by Virgil van Dijk in the build-up



1-0 Man Utd (27 mins) #LIVMUN https://t.co/qyLQglwLgD